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"Опять не та дверь": Первый же концерт Киркорова после отмены обернулся скандалом

"Опять не та дверь": Первый же концерт Киркорова после отмены обернулся скандалом

  Едва отгремели страсти по голой вечеринке Анастасии Ивлеевой, певец Филипп Киркоров съездил в Донбасс, а затем, будто бы ничего и не было, прошёлся по нескольким ток-шоу федеральных каналов.

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Комментарии
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N ET
песочный человек крышует всех этих...
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22 час.
Татьяна Х
Не смотрю ничего, где есть это чучело, слишком возомнил о себе. Примагондон!
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19 час.
Ольга
Как надоел этот филиппок- петушок золотой гребешок. Глупый старый  гомик. Для него все двери должны быть закрыты. Отодвинули его от кормушки и правильно. Позор НТВ запустили этого петуха. Даже маска стала неинтересной, а по хорошему нужно было бы обновить все жюри.
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18 час.

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