"Опять не та дверь": Первый же концерт Киркорова после отмены обернулся скандалом

Не смотрю ничего, где есть это чучело, слишком возомнил о себе. Примагондон!

Ольга

Как надоел этот филиппок- петушок золотой гребешок. Глупый старый гомик. Для него все двери должны быть закрыты. Отодвинули его от кормушки и правильно. Позор НТВ запустили этого петуха. Даже маска стала неинтересной, а по хорошему нужно было бы обновить все жюри.