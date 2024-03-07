Осужденные устроили погром в саратовской колонии

ПУГАЧЕВ, 7 марта, ФедералПресс. Один из осужденных, отбывающий наказание в исправительной колонии № 4 в Пугачеве Саратовской области, отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения.
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