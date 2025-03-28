FT: долю России в «Нефтяной индустрии Сербии» может выкупить венгерская MOL

Венгерская компания MOL может выкупить долю России в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), пишет FT. 28 марта должны вступить в силу санкции США против NIS — Вашингтон требовал сократить долю российских компаний в ней до нуля.
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