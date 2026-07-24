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Царьград

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Стали известны последствия атаки БПЛА в Ленинградской области: пожар, пострадавшие и обрушение

Стали известны последствия атаки БПЛА в Ленинградской области: пожар, пострадавшие и обрушение

В Ленинградской области после атаки БПЛА пострадали три человека.В Ленинградской области в ночь на 24 июля была объявлена опасность атаки беспилотников.

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