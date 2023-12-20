Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • dverry garry
    губер еще тот хорек......Губерниев не согл...
  • Виктор Мурашов
    В полиции процветает взяточничество, безделие и безразличие к чужой боли. Всю полицию надо разогнать вместе с начальс...Зачем мы пишем пр...
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«У органов безопасности нет простых задач». С праздником, товарищи!

«У органов безопасности нет простых задач». С праздником, товарищи!

Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ), Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР), Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО) и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП) с профессиональным праздником - Днём работника органов безопасности.

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