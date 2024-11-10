Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Школьных звонков больше не будет, их заменят на другую мелодию по всей РФ

Школьных звонков больше не будет, их заменят на другую мелодию по всей РФ

Avia.pro - СМИ С нового учебного года российских школьников ждет необычное нововведение: привычные школьные звонки заменят на фрагменты произведений отечественных композиторов.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Это про тех , кто придумал этот бред !
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2 час.
Vlad Dirkin
Я бы на месте современного школьника записал эти &quot;великие произведения&quot; с тырнета на МП3 плеер + колонки помощнее и айда наводить хаос с окончанием уроков! Ненуачо?
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2 час.
Olga Chuhutina
Вы все с ума сошли . Что плохого  в классической музыке. Вы совсем тупые?
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46 мин.

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