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Газета.ру

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Axios: США и Украина в Майами обсудили новые предложения по территориям

Axios: США и Украина в Майами обсудили новые предложения по территориям

На переговорах США и Украины в Майами, которые состоялись 9 октября, основное внимание было уделено завершению согласования гарантий безопасности, которые США, Европа и НАТО предоставят Киеву в рамках соглашения об урегулировании конфликта.

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