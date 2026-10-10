Axios: США и Украина в Майами обсудили новые предложения по территориям

На переговорах США и Украины в Майами, которые состоялись 9 октября, основное внимание было уделено завершению согласования гарантий безопасности, которые США, Европа и НАТО предоставят Киеву в рамках соглашения об урегулировании конфликта.
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