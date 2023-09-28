Выскчка всея Руси, живущая не известно где, которая терпеть не может Россию, но зарабатывающая на рашке деньги, успела влезть со своими новостями и в семью Кадырова.
Собчак успела дотянуться и до Кадырова! Что он ей сказал?
Комментарии
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Борис Выдрин
Поступок уже не мальца по фигуре - откровенно хамски-подлый, чтобы издеваться над человеком, который не мог дать сдачи, поддержанный всенародно его папиком из высшего эшелона власти. И ведь он, папик, считает даже сей поступок героическим. Всё по тексту великого русского поэта: "Пред вами суд и правда - всё молчи..." И пора проснуться органам правосудия страны, что допустили доставку поджигателя в этот регион сознательно для разжигания межнациональной и межрелигиозной розни населения страны. Тем более надо было думать о последствиях ввиду идущей СВО с перспективой более жестокой и тяжелой.
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10 час.
БВ
Борис Выдрин
А автор статьи, похоже по стилю, отработал заказ так, что все комментаторы сплелись в узел, не разбираясь в деле. Так вот получается в истории борцов за справедливость.
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10 час.
Михаил Афонин
то есть добиться от ментов, что бы сжигавшего коран привезли судить к ним а самому отправить к нему сына для нанесения побоев это норм? смелый чечен бъёт беззащитного ссыкуна....ГЕРОЙ
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5 час.
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