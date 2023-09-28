Собчак успела дотянуться и до Кадырова! Что он ей сказал?

Борис Выдрин

Поступок уже не мальца по фигуре - откровенно хамски-подлый, чтобы издеваться над человеком, который не мог дать сдачи, поддержанный всенародно его папиком из высшего эшелона власти. И ведь он, папик, считает даже сей поступок героическим. Всё по тексту великого русского поэта: "Пред вами суд и правда - всё молчи..." И пора проснуться органам правосудия страны, что допустили доставку поджигателя в этот регион сознательно для разжигания межнациональной и межрелигиозной розни населения страны. Тем более надо было думать о последствиях ввиду идущей СВО с перспективой более жестокой и тяжелой.