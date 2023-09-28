СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Балаев
    Если эту тварь сейчас не убрать, то через некоторое время её разорвут прямо на улице, и никто помогать не станет!  ДО...После грандиозног...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    А эта блевотина Херман блядс.. я опять тут воняет... Я.... нь бы ей на чистить...Россия просит у С...
  • Владимир Алтайцев
    Мне подонки не интересны. И не вопи о том, что ты, гнусная мразь  русский. Русский  этоя, а не ты, падаль гитлеровска...Утремся? Или все ...

Собчак успела дотянуться и до Кадырова! Что он ей сказал?

Собчак успела дотянуться и до Кадырова! Что он ей сказал?

Выскчка всея Руси, живущая не известно где, которая терпеть не может Россию, но зарабатывающая на рашке деньги, успела влезть со своими новостями и в семью Кадырова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Выдрин
Поступок уже не мальца по фигуре - откровенно хамски-подлый, чтобы издеваться над человеком, который не мог дать сдачи, поддержанный всенародно его папиком из высшего эшелона власти. И ведь он, папик, считает даже сей поступок героическим. Всё по тексту великого русского поэта: &quot;Пред вами суд и правда - всё молчи...&quot; И пора проснуться органам правосудия страны, что допустили доставку поджигателя в этот регион сознательно для разжигания межнациональной и межрелигиозной розни населения страны. Тем более надо было думать о последствиях ввиду идущей СВО с перспективой более жестокой и тяжелой.
Ответить
10 час.
БВ
Борис Выдрин
А автор статьи, похоже по стилю, отработал заказ так, что все комментаторы сплелись в узел, не разбираясь в деле. Так вот получается в истории борцов за справедливость.
Ответить
10 час.
Михаил Афонин
то есть добиться от ментов, что бы сжигавшего коран привезли судить к ним а самому отправить к нему сына для нанесения побоев это норм? смелый чечен бъёт беззащитного ссыкуна....ГЕРОЙ
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх