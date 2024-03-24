Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 24 марта 2024 года: В Киеве нарастает тревожность и "чемоданное настроение", а у Польши "зудит и чешется" на границе с Россией, Украиной и Белоруссией

REUTERS Сегодня 61K прочитали НЕ РОССИЯНЕ В соцсетях в течение суток наблюдалось бурление ультрапатриотических субстанций, направляемых во многом из украинских секторов, будто террористы из Таджикистана, устроившие бойню в "Крокус Сити Холле", приобрели гражданство России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии