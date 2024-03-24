REUTERS Сегодня 61K прочитали НЕ РОССИЯНЕ В соцсетях в течение суток наблюдалось бурление ультрапатриотических субстанций, направляемых во многом из украинских секторов, будто террористы из Таджикистана, устроившие бойню в "Крокус Сити Холле", приобрели гражданство России.