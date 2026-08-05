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На Западе осознали, чем обернутся для Украины удары ВС РФ по портам Одессы

На Западе осознали, чем обернутся для Украины удары ВС РФ по портам Одессы Прямые убытки украинского сельскохозяйственного сектора в 2026 году могут составить от $1,5 до $3 миллиардов.

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