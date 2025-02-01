Основатель Rockstar и сценарист GTA Дэн Хаузер показал героев Absurdaverse — вы увидите их в игре и анимацииAbsurd Ventures в X поделилась изображением с персонажами своей мультимедийной вселенной Absurdaverse: смешались люди, кони.
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