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В «Тверьэнерго» состоялись учения по межведомственному взаимодействию при возникновении нештатных ситуаций

В «Тверьэнерго» состоялись учения по межведомственному взаимодействию при возникновении нештатных ситуаций

В филиале «Россети Центр» – «Тверьэнерго» прошли учения по отработке межведомственного взаимодействия при ликвидации нештатных ситуаций в электросетевом комплексе, связанных с нарушением электроснабжения в условиях низких температур.

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