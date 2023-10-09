В «Тверьэнерго» состоялись учения по межведомственному взаимодействию при возникновении нештатных ситуаций

В филиале «Россети Центр» – «Тверьэнерго» прошли учения по отработке межведомственного взаимодействия при ликвидации нештатных ситуаций в электросетевом комплексе, связанных с нарушением электроснабжения в условиях низких температур.
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