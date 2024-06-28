Жители поселка Гусевской обеспокоены аварийными домами

В редакцию «Владимирских Новостей» обратилась жительница поселка Владимирской области. Женщина пожаловалась на старые дома, которые, несмотря на то, что люди больше в них не проживают, до сих пор представляют опасность для населения.
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