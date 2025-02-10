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Царьград

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Исторический прорыв Мордвичёва: Штурм промзоны у Покровска. Горы "двухсотых". 36 тысяч боевиков под "новым знаменем". Сводка с фронтов СВО

Исторический прорыв Мордвичёва: Штурм промзоны у Покровска. Горы "двухсотых". 36 тысяч боевиков под "новым знаменем". Сводка с фронтов СВО

С Покровского направления постают долгожданные новости. Наши войска ворвались в промозону и ликвидировали практически часть гарнизона.

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