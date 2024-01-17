В Смоленской области прокуратура обязала решить проблему затапливаемой дороги

Дорога является единственным транспортным сообщением для 21 населенного пункта в Смоленской области В Смоленской области прокуратура обязала провести противопаводковые мероприятия на одном из участков автодороги «Дорогобуж – Верхнеднепровский – Струково - Полибино».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии