Власти задумали переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей «патриотами»

Александр Рожков

Представляю, как и кто будет переснимать. Канешна это будут самые пресамые передовые люди нашего времени. Ярые антисоветчики типа михалкова и ему подобных. Представляю как " по современному" то есть по антисоветскому они переснимут советские фильмы. Были советскими, а станут антисоветскими... А ни кто не поймет. Понимать то стало почти некому. Выждали пока перемрут все, кто помнит еще что то советское. Так держать...!