Avia.pro - СМИ Возвращение легенд: перезагрузка классики Ветер перемен дует над российскими кинотеатрами, и власти решили, что пора переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей настоящими патриотами.
Власти задумали переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей «патриотами»
Комментарии
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Андрей
правильная мысль. Надо делать кино по современному , что бы дети смотрели с желанием. Желательно талантливо.
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16 час.
Александр Рожков
Представляю, как и кто будет переснимать. Канешна это будут самые пресамые передовые люди нашего времени. Ярые антисоветчики типа михалкова и ему подобных. Представляю как " по современному" то есть по антисоветскому они переснимут советские фильмы. Были советскими, а станут антисоветскими... А ни кто не поймет. Понимать то стало почти некому. Выждали пока перемрут все, кто помнит еще что то советское. Так держать...!
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11 час.
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