7 новостей

341 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

На предстоящей неделе в Рязани заделают аварийные выбоины на 10 улицах Рязани

На предстоящей неделе в Рязани заделают аварийные выбоины на 10 улицах Рязани

В Рязани на предстоящей неделе планируют ликвидировать аварийные выбоины на участках автомобильных дорог по 10 улицам: Серёжина Гора, Новосёлов, Загородная, Интернациональная, Зубковой, Бугровка, Тепличная, Бирюзщова, Октябрьская и Окский проезд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх