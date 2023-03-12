На предстоящей неделе в Рязани заделают аварийные выбоины на 10 улицах Рязани

В Рязани на предстоящей неделе планируют ликвидировать аварийные выбоины на участках автомобильных дорог по 10 улицам: Серёжина Гора, Новосёлов, Загородная, Интернациональная, Зубковой, Бугровка, Тепличная, Бирюзщова, Октябрьская и Окский проезд.