На смоленских остановках устанавливают информационные табло

Конструкции появляются в местах с большим пассажиропотоком. Информационное табло, показывающие время прибытия трамваев, появились в Смоленске на трамвайной остановке Медгородок, площади Желябова, улицах 25 Сентября и Петра Алексеева.
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