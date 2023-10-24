Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На смоленских остановках устанавливают информационные табло

На смоленских остановках устанавливают информационные табло

Конструкции появляются в местах с большим пассажиропотоком. Информационное табло, показывающие время прибытия трамваев, появились в Смоленске на трамвайной остановке Медгородок, площади Желябова, улицах 25 Сентября и Петра Алексеева.

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