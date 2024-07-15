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Военное обозрение

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За 70 лет Королевский флот Великобритании значительно сократился

За 70 лет Королевский флот Великобритании значительно сократился

В прошлом у Великобритании был самый большой в мире флот. Но за последние десятилетия его размеры значительно уменьшились, и это сказалось на качестве.

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