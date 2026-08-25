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Аргументы и Факты

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Юный автор «Смешариков» из Болохово вошла в детский совет при облминстрое

Юный автор «Смешариков» из Болохово вошла в детский совет при облминстрое

Школьница Ксения Щендрыгина из города Болохово вошла в состав Детского совета при министерстве строительства Тульской области после конфликта с местными чиновниками из-за рисунка «Смешариков» на детской площадке.

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