Юный автор «Смешариков» из Болохово вошла в детский совет при облминстрое

Школьница Ксения Щендрыгина из города Болохово вошла в состав Детского совета при министерстве строительства Тульской области после конфликта с местными чиновниками из-за рисунка «Смешариков» на детской площадке.
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