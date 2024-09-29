Поддержите нашу благотворительную ярмарку!!!!В это воскресенье29 сентября с 09 до 12,на территории Владимирского собора-усыпальницы адмиралов, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, будет проходить ежегодная благотворительная ярмарка "Белый цветок".
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