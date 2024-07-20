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Два игрока ЦСКА покинули команду

Два игрока ЦСКА покинули команду

Два молодых игрока ЦСКА - нападающий Ярослав Дол и защитник Вадим Конюхов - покинули столичный клуб. Дол, которому всего 20 лет, перейдет в омский "Иртыш", где он уже забил 13 голов и отдал 6 результативных передач в 25 матчах ФНЛ-1.

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