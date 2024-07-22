В Оренбургской области сотрудники полиции проводят в детских летних лагерях уроки дорожной безопасности

В рамках летнего этапа акции «Безопасность детства» аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Оренбуржье, совместно с Детским общественным советом и при поддержке Госавтоинспекции МУ МВД России «Оренбургское» проведен урок дорожной безопасности для детей, посещающих летний пришкольный лагерь на базе МОАУ «СОШ № 87» г.