Варп-двигатель оставит в небе ярчайшую вспышку: расчёты показали, что будет при входе в атмосферу

Пузырь пространства-времени размером с самолёт, летящий со скоростью от 10% скорости света, может создать свечение мощностью более 1 ТВт и ярко осветить стратосферу Физик Шон Фелл (Shaun Fell) из международной исследовательской организации Applied Physics и астрофизик Гарвардского университета Ави Лёб (Avi Loeb) рассчитали, как гипотетический варп-двигатель будет взаимодействовать с атмосферой Земли.