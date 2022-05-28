Мировое обозрение

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ВСУ обстреляли Чернобаевку – один человек погиб, несколько получили ранения

ВСУ обстреляли Чернобаевку – один человек погиб, несколько получили ранения

Украинская армия открыла огонь по пригороду Херсона вечером 27 мая. «Вчера в 20:20 [это] произошло. Один погибший и есть несколько человек раненых», - сообщил представитель военно-гражданской администрации Херсонской области в комментарии ТАСС.

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