Дипломат Полянский: целью США стала глобальная цифровая диктатура

Руководство США стремится к установлению своей диктатуры в цифровой среде. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Комитета по информации генассамблеи организации, сообщило РИА «Новости».
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