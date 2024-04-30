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Дипломат Полянский: целью США стала глобальная цифровая диктатура

Дипломат Полянский: целью США стала глобальная цифровая диктатура

Руководство США стремится к установлению своей диктатуры в цифровой среде. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Комитета по информации генассамблеи организации, сообщило РИА «Новости».

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