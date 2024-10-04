Упражнения Таньчжон Хоуп для излечения заболеваний и продления жизни

Таньчжон хоуп – древнекорейская оздоровительная гимнастика. Оздоровительная система таньчжон хоуп имеет более чем тысячелетнюю историю, не имеет возрастных ограничений, ее адептами могут быть как молодые, так и пожилые люди.
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