Виталий Булдаков, КПРФ: «Судьи все-таки разобрались в деле Людмилы Клюшниковой и приняли справедливое решение»

Избирательное законодательство перегружено крючкотворством, которое может произвольно трактоваться Евгений Берсенев На фото: Людмила Клюшникова была восстановлена Пятым апелляционным судом в Новосибирске (Фото: КПРФ) Материал комментируют: Виталий Булдаков Представительница КПРФ Людмила Клюшникова была восстановлена Пятым апелляционным судом в Новосибирске в статусе кандидата в депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС).