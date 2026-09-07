Виталий Булдаков, КПРФ: «Судьи все-таки разобрались в деле Людмилы Клюшниковой и приняли справедливое решение»

Избирательное законодательство перегружено крючкотворством, которое может произвольно трактоваться Евгений Берсенев На фото: Людмила Клюшникова была восстановлена Пятым апелляционным судом в Новосибирске (Фото: КПРФ) Материал комментируют: Виталий Булдаков Представительница КПРФ Людмила Клюшникова была восстановлена Пятым апелляционным судом в Новосибирске в статусе кандидата в депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС).
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