БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Виталий Булдаков, КПРФ: «Судьи все-таки разобрались в деле Людмилы Клюшниковой и приняли справедливое решение»

Виталий Булдаков, КПРФ: «Судьи все-таки разобрались в деле Людмилы Клюшниковой и приняли справедливое решение»

Избирательное законодательство перегружено крючкотворством, которое может произвольно трактоваться Евгений Берсенев На фото: Людмила Клюшникова была восстановлена Пятым апелляционным судом в Новосибирске (Фото: КПРФ) Материал комментируют: Виталий Булдаков Представительница КПРФ Людмила Клюшникова была восстановлена Пятым апелляционным судом в Новосибирске в статусе кандидата в депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС).

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