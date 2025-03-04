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Вступили в силу обещанные Трампом пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады

Вступили в силу обещанные Трампом пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады

Против Китая — 20%. Меры затронут продукцию стоимостью около 1,5 трлн долларов. Канадцы уже ответили симметрично, китайцы подняли ставки пошлин на часть американского импортаОбещанные Дональдом Трампом 25-процентные пошлины против Канады и Мексики сегодня вступили в силу, президент США удвоил тарифы против Китая до 20%.

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