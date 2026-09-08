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Украинские СМИ показали привезенную американцами в Москву версию мирного плана

Украинские СМИ показали привезенную американцами в Москву версию мирного плана

В украинских СМИ появилась версия возможного американского плана по прекращению конфликта. Как утверждается, спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могли представить документ российской стороне во время визита в Москву.

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