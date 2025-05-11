В Раде раскрыли последствия выходки Макрона в Киеве: «Часть маршрута»

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что скандальное видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сделанное во время его визита в Киев, не имеет значения для Европы.
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