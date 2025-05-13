Овечкин повторил рекорд Кросби среди действующих игроков НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог повторить достижение Сидни Кросби. Российский нападающий отметился голом в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии