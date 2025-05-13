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Овечкин повторил рекорд Кросби среди действующих игроков НХЛ

Овечкин повторил рекорд Кросби среди действующих игроков НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог повторить достижение Сидни Кросби. Российский нападающий отметился голом в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз».

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