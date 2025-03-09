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Группировка "Запад" улучшила позиции: потери ВСУ достигли 255 человек

Группировка "Запад" улучшила позиции: потери ВСУ достигли 255 человек

Группировка "Запад" достигла улучшения тактического положения на фоне успешных действий на фронте. Потери украинских силовых структур составили до 255 военнослужащих, согласно данным Министерства обороны России.

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