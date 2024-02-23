Четыре российских батутиста поборются за олимпийские путевки в Баку

Спортсмены из РФ Кирилл Козлов, Данила Касимов, Яна Лебедева и Анжела Бладцева выступят на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку, являющемся олимпийским квалификационным турниром, сообщает ТАСС со ссылкой на президента российской Федерации прыжков на батуте Николая Макарова.
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