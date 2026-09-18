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Царьград

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Nvidia уверена, что ИИ не уничтожит человечество к 2030 году

Nvidia уверена, что ИИ не уничтожит человечество к 2030 году

Главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг уверяет, что искусственный интеллект не станет причиной конца света к 2030 году, опровергая опасения и предсказания необоснованных опасностей, распространенные в Америке и озвученные экс-президентом США Дональдом Трампом.

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