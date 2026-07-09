Немецкие депутаты не поддержали поставки Украине ракет Taurus и Patriot

За документ проголосовали 79 парламентариев, против — 510. Один человек воздержался.Фото: bundestag.deБундестаг проголосовал против предложения партии «Зеленые» поставить Украине ракеты Taurus и Patriot, чтобы усилить военную поддержку.
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