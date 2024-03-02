СМИ: Промеса отпустили из полиции и запретили покидать ОАЭ

Футболист «Спартака» Квинси Промес отпущен полицией, но пока не может покинуть ОАЭ. В московском клубе заявили, что применят дисциплинарное наказание к нидерландскому нападающему из-за пропуска матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».