Врачи из Йемена будут работать в Большемурашкинской ЦРБ

Врачи из Йемена будут принимать пациентов в Большемурашкинской ЦРБ. Это Гахлан Таха Ахмед Салех и Шуалан Наваф Хамуд Айед, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.
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