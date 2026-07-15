Врачи из Йемена будут работать в Большемурашкинской ЦРБ

Врачи из Йемена будут принимать пациентов в Большемурашкинской ЦРБ. Это Гахлан Таха Ахмед Салех и Шуалан Наваф Хамуд Айед, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.