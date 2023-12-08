Директор ЧОП и охранница задержаны после стрельбы в гимназии в Брянске

ТАСС/Надежда Михеева Правоохранители задержали директора охранного предприятия, а также женщину-охранника гимназии №5 в Брянске после того, как восьмиклассница открыла там стрельбу, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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