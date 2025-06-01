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Царьград

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Беспорядки в Париже: более 200 сожжённых авто после триумфа ПСЖ

Беспорядки в Париже: более 200 сожжённых авто после триумфа ПСЖ

После победы ПСЖ над "Интером" в финале Лиги чемпионов в Париже вспыхнули беспорядки: погибло 2 человека, 192 ранены.

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