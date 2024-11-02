Недавно стало известно, что гражданин США, работавший на спецслужбы России и находившийся с февраля 2022 года на подконтрольной ВСУ территории, был оперативно и успешно вывезен в безопасное место на российской земле.
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