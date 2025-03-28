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Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри выступят с произвольными танцами

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри выступят с произвольными танцами

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025 Бостон, США Танцы на льду Произвольный танец Начало – 20:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

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