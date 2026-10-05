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Регионы России

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Пентагон разрешил переброску американских войск из Европы в Западное полушарие

Пентагон разрешил переброску американских войск из Европы в Западное полушарие

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о возможности переброски части американских военнослужащих из Европы в страны Западного полушария в рамках борьбы с наркокартелями.

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