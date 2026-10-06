🛠 Крым продолжает подготовку к отопительному сезону: готовность сетей и теплопунктов — 98% Министр жилищно-коммунального хозяйства РК Алексей Кудинов сообщил, что также продолжаются работы на котельных и центральных тепловых пунктах по ревизии и подготовке оборудования.