🛠 Крым продолжает подготовку к отопительному сезону: готовность сетей и теплопунктов — 98% Министр жилищно-коммунального хозяйства РК Алексей Кудинов сообщил, что также продолжаются работы на котельных и центральных тепловых пунктах по ревизии и подготовке оборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым