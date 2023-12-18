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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин не забивает 13 матчей подряд. Букмекеры считают, что он забросит максимум 24 шайбы за регулярку

Александр Овечкин не отметился заброшенными шайбами в игре с «Каролиной» (2:1 Б). Капитан «Вашингтона» не забил в 13 матчах подряд, обновив свой антирекорд в НХЛ.

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