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ТАСС

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В разведке ВС РФ сообщили, что в Белицком могут оставаться солдаты ВСУ

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские солдаты в единичных случаях могут оставаться в Белицком. Как рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол, в городе идет дозачистка.

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