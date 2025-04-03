Дмитриев на встрече с представителями Трампа обсудил сотрудничество в Арктике

Занимающий должность спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев сообщил, что в ходе переговоров с представителями администрации Дональда Трампа стороны рассмотрели возможности взаимодействия в Арктике, а также в сфере добычи и использования редкоземельных металлов.
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