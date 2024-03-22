Украинский военнопленный указал на невозможность ВСУ выйти на границы 1991 года

У Украины нет шансов выйти на границы 1991 года, поэтому Киеву необходимо сесть за стол переговоров. Об этом 22 марта рассказал военнопленный украинской армии Генералюк в видеоролике Министерства обороны РФ.
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