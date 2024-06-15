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На Южном берегу Крыма сошел сель

На Южном берегу Крыма сошел сель

На трассе у поворота на Симеиз в Крыму сошел сель, передаёт корреспондент «Вести Крым». По информации от МЧС Крыма, 15 и 16 июня в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы и сильный ветер скоростью до 20 метров в секунду, а также град.

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