На Южном берегу Крыма сошел сель

На трассе у поворота на Симеиз в Крыму сошел сель, передаёт корреспондент «Вести Крым». По информации от МЧС Крыма, 15 и 16 июня в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы и сильный ветер скоростью до 20 метров в секунду, а также град.