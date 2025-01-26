Семья из Братска отсудила 15 тысяч за отравление ребенка шаурмой

В Братске восьмилетний мальчик, пострадавший от массового пищевого отравления в кафе «Шаурму хочу» в июне 2023 года, получит компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей по решению Братского городского суда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.